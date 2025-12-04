https://ria.ru/20251204/briks-2059860436.html
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:13:00+03:00
2025-12-04T18:13:00+03:00
2025-12-04T19:05:00+03:00
в мире
брикс
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
европа
визит путина в индию — 2025
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, заявил Путин
