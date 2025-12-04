Рейтинг@Mail.ru
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, заявил Путин
18:13 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, заявил Путин
в мире
брикс
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
европа
визит путина в индию — 2025
Путин: введение единой валюты в БРИКС должно быть спокойным процессом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сейчас нет задачи ввести единую валюту в БРИКС, это должен быть спокойный процесс, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС - создание единой валюты. Это процесс спокойный", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент отметил, что в этом вопросе никуда нельзя спешить, чтобы избежать грубых ошибок. В этом контексте российский президент привел в пример Европу, где была введена система единой валюты, когда некоторые страны были не готовы к этому.
"И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов, связанных с социальной сферой", - отметил Путин.
Путин прибыл в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин призвал использовать возможности Нового банка развития БРИКС
