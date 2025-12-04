Рейтинг@Mail.ru
03:28 04.12.2025
Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте бренд парфюма
Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте бренд парфюма
россия, louis vuitton, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lvmh
Россия, Louis Vuitton, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), LVMH
Логотип Louis Vuitton. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте свой бренд парфюма Myriad, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документу о регистрации, права на товарный знак будут закреплены за компанией до октября 2035 года. Действие товарного знака распространяется на парфюмерную продукцию, уточняется там же.
"Модный дом входит в группу компаний LVMH. Louis Vuitton приостановил работу в России в 2022 году. В РФ компания представлена юридическим лицом "Луи Вюиттон Восток". С 2021 года выручка организации упала с 17 миллиардов рублей до 235 тысяч рублей. В прошлом году фирма понесла убыток в 1,1 миллиарда рублей", - прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Бренд Myriad входит в коллекцию Louis Vuitton Les Extraits. Компания выпускает под ним аромат, созданный французским парфюмером Жаком Кавалье-Беллетрудом.
Заголовок открываемого материала