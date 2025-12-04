Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте бренд парфюма

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте свой бренд парфюма Myriad, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.

Согласно документу о регистрации, права на товарный знак будут закреплены за компанией до октября 2035 года. Действие товарного знака распространяется на парфюмерную продукцию, уточняется там же.