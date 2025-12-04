Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 04.12.2025
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
ростовская область
ставропольский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
ростовская область
ставропольский край
безопасность, республика крым, ростовская область, ставропольский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Ростовская область, Ставропольский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 76 БПЛА ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Республики Крым, 16 – над территорией Ростовской области, 14 – над территорией Ставропольского края, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Брянской области, три – над территорией Воронежской области, по два БПЛА – над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному – над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ЗРК Тор-М2
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымРостовская областьСтавропольский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
