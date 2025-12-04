https://ria.ru/20251204/bpla-2059681173.html
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.12.2025
ПВО ночью сбили 76 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
