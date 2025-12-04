https://ria.ru/20251204/bog-2059893107.html
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия - РИА Новости, 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности бессмертия, заявил, что все конечно, вечен только Бог. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:11:00+03:00
2025-12-04T20:11:00+03:00
2025-12-04T20:11:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_1585337be4fd977693e59feea662cad2.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059890870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74eeb1a016ad26fad9d4f84fd02f100c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Путин на вопрос о возможности бессмертия: все конечно, вечен только Бог