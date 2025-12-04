Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/bog-2059893107.html
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия - РИА Новости, 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности бессмертия, заявил, что все конечно, вечен только Бог. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:11:00+03:00
2025-12-04T20:11:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_1585337be4fd977693e59feea662cad2.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059890870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74eeb1a016ad26fad9d4f84fd02f100c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

Путин на вопрос о возможности бессмертия: все конечно, вечен только Бог

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности бессмертия, заявил, что все конечно, вечен только Бог.
"Все конечно. Только Господь Бог вечен", - ответил Путин на вопрос журналиста телеканала India Today о том, верит ли он в достижимость бессмертия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин назвал традиционные ценности основой
Вчера, 20:04
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала