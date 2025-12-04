Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил губернатору Кировской области Александру Соколову благодарность от главы государства Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Кировской области, состоялось в четверг в Вятской филармонии.
"Приволжский полпред вручил главе региона благодарность президента Российской Федерации за значительный вклад в социально-экономическое развитие области. За несколько последних лет регион достиг значительных результатов в развитии инфраструктуры — социальной, дорожной, транспортной, коммунальной, в благоустройстве и комплексном развитии территорий, обновлении учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в 2025 году в регионе распахнули свои двери 5 новых современных школ. В 2026 году будут введены в эксплуатацию еще 3 школы. За последние несколько лет в районах Кировской области открылись 180 новых фельдшерских пунктов, отделений врача общей практики. Ежегодно в регионе ремонтируется порядка 400 километров дорог. В муниципальных образованиях благоустраиваются парки, скверы, дворы.
С самого начала специальной военной операции в Кировской области на особом контроле находится защита прав участников СВО и членов их семей. По инициативе главы региона перечень мер социальной поддержки регулярно расширяется.
В ходе торжественного мероприятия полпред также вручил орден Мужества младшему сержанту Евгению Цылёву за участие в специальной военной операции. Государственные награды и поощрения получили руководители и сотрудники ведущих предприятий, представители педагогического сообщества.
Губернатор Кировской области в своем поздравлении подчеркнул важность дальнейшего развития региона.
"Вятская земля всегда славилась умными, активными, инициативными людьми, готовыми воплощать в жизнь смелые идеи. Вместе мы делаем многое: развиваем промышленность и сельское хозяйство, создаем инфраструктур для людей, привлекаем инвестиции и внедряем инновационные технологии. Мы изменили имидж региона в России и уверенно идем дальше, чтобы сделать Кировскую область еще более интересной и привлекательной, максимально комфортной и уютной для жителей, где хочется создавать крепкие семьи, где звучат счастливые детские голоса, а молодежь остается жить и работать на родной земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
