Рейтинг@Mail.ru
Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
17:42 04.12.2025 (обновлено: 18:43 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/blagodarnost-2059851987.html
Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина
Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина - РИА Новости, 04.12.2025
Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил губернатору Кировской области Александру Соколову... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:42:00+03:00
2025-12-04T18:43:00+03:00
кировская область
кировская область
россия
александр соколов
игорь комаров
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059866510_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_0129016562d5728149517c86c6534326.jpg
https://ria.ru/20251127/doroga-2057974256.html
https://ria.ru/20251201/kirov-2058949199.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059866510_35:0:658:467_1920x0_80_0_0_5be9e451e464cc8ae987f15f9d2638df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, россия, александр соколов, игорь комаров, владимир путин, политика
Кировская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Игорь Комаров, Владимир Путин, Политика
Приволжский полпред вручил кировскому губернатору благодарность от Путина

Комаров вручил благодарность от Путина главе Кировской области Соколову

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПолномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил губернатору Кировской области Александру Соколову благодарность от главы государства Владимира Путина
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил губернатору Кировской области Александру Соколову благодарность от главы государства Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил губернатору Кировской области Александру Соколову благодарность от главы государства Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Кировской области, состоялось в четверг в Вятской филармонии.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
27 ноября, 12:07
"Приволжский полпред вручил главе региона благодарность президента Российской Федерации за значительный вклад в социально-экономическое развитие области. За несколько последних лет регион достиг значительных результатов в развитии инфраструктуры — социальной, дорожной, транспортной, коммунальной, в благоустройстве и комплексном развитии территорий, обновлении учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в 2025 году в регионе распахнули свои двери 5 новых современных школ. В 2026 году будут введены в эксплуатацию еще 3 школы. За последние несколько лет в районах Кировской области открылись 180 новых фельдшерских пунктов, отделений врача общей практики. Ежегодно в регионе ремонтируется порядка 400 километров дорог. В муниципальных образованиях благоустраиваются парки, скверы, дворы.
С самого начала специальной военной операции в Кировской области на особом контроле находится защита прав участников СВО и членов их семей. По инициативе главы региона перечень мер социальной поддержки регулярно расширяется.
В ходе торжественного мероприятия полпред также вручил орден Мужества младшему сержанту Евгению Цылёву за участие в специальной военной операции. Государственные награды и поощрения получили руководители и сотрудники ведущих предприятий, представители педагогического сообщества.
Губернатор Кировской области в своем поздравлении подчеркнул важность дальнейшего развития региона.
"Вятская земля всегда славилась умными, активными, инициативными людьми, готовыми воплощать в жизнь смелые идеи. Вместе мы делаем многое: развиваем промышленность и сельское хозяйство, создаем инфраструктур для людей, привлекаем инвестиции и внедряем инновационные технологии. Мы изменили имидж региона в России и уверенно идем дальше, чтобы сделать Кировскую область еще более интересной и привлекательной, максимально комфортной и уютной для жителей, где хочется создавать крепкие семьи, где звучат счастливые детские голоса, а молодежь остается жить и работать на родной земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Еще два детсада и новые улицы построят в Кирове
1 декабря, 15:26
 
Кировская областьКировская областьРоссияАлександр СоколовИгорь КомаровВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала