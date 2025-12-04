Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал о звонке Трампа лидерам Европы после саммита на Аляске - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/bessent-2059672695.html
Бессент рассказал о звонке Трампа лидерам Европы после саммита на Аляске
Бессент рассказал о звонке Трампа лидерам Европы после саммита на Аляске - РИА Новости, 04.12.2025
Бессент рассказал о звонке Трампа лидерам Европы после саммита на Аляске
Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T05:43:00+03:00
2025-12-04T05:43:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035671414_0:68:3239:1890_1920x0_80_0_0_1be900fd76885627c0fc219c17d910f4.jpg
https://ria.ru/20251204/bessent-2059664375.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035671414_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_9e1dba0faec4055bf528b1efde30bffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Владимир Путин
Бессент рассказал о звонке Трампа лидерам Европы после саммита на Аляске

Бессент: Трамп позвонил европейским лидерам сразу после саммита на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента США Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
"Мы совершили поездку на Аляску. Мы сделали перелёт туда и обратно за один день и вернулись. Остальные члены кабинета — секретарь (Марко) Рубио, секретарь (Говард) Лютник и я — были полностью вымотаны. Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: "О, в Европе уже утро". Думаю, мы провели около 20 часов в воздухе и в Аляске. И он говорит: "давайте начнём звонить и позвоним европейским лидерам". Так что мы просто сидели на взлётной полосе ещё два часа, пока он звонил", - сказал Бессент в интервью Fox News.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
После саммита Трамп, по сообщению портала Axios, провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Бессент может стать советником Трампа, сообщают СМИ
02:04
 
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампСкотт БессентВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала