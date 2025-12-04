Бессент может стать советником Трампа, сообщают СМИ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент может стать экономическим советником президента США Дональда Трампа вдобавок к занимаемой должности, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа рассматривает 11 кандидатов на замену действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
На данный момент пост главы национального экономического совета США занимает Кевин Хассетт.
"Помощники и союзники Дональда Трампа обсуждают возможность назначения министра финансов Скотта Бессента главным экономическим советником Белого дома - в дополнение к его нынешней должности - в случае, если президент выберет Кевина Хассетта на пост следующего председателя Федеральной резервной системы", - говорится в публикации.
Агентство указывает, что национальный экономический совет США занимается всеми экономическими вопросами вне Белого дома, включая налоги, здравоохранение и энергетику, и выступает в качестве ключевого координатора политики федерального правительства в их отношении. Однако во второй срок правления Трампа роль совета снизилась, а ведомство стало уделять меньше внимания разработке политики, чем при предыдущих президентах.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал нынешнего руководителя ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении главы регулятора.
