Бессент может стать советником Трампа, сообщают СМИ

Агентство указывает, что национальный экономический совет США занимается всеми экономическими вопросами вне Белого дома, включая налоги, здравоохранение и энергетику, и выступает в качестве ключевого координатора политики федерального правительства в их отношении. Однако во второй срок правления Трампа роль совета снизилась, а ведомство стало уделять меньше внимания разработке политики, чем при предыдущих президентах.