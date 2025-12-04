Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погибли двое мужчин
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 04.12.2025
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погибли двое мужчин
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погибли двое мужчин
Дрон ВСУ атаковал легковушку возле поселка Новая Маячка Херсонской области, погибли двое мужчин, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.12.2025
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погибли двое мужчин

В Херсонской области при атаке ВСУ на автомобиль погибли двое мужчин

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковушку возле поселка Новая Маячка Херсонской области, погибли двое мужчин, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, медицинская помощь пострадавшей оказана на месте.
Кроме того, Сальдо добавил, что в Большой Кардашинке вражеский беспилотник ударил по грузовой "Газели".
"К счастью, водителю удалось выскочить из машины до взрыва", - подчеркнул губернатор.
