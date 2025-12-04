В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погибли двое мужчин

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковушку возле поселка Новая Маячка Херсонской области, погибли двое мужчин, ранена женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина", - написал Сальдо в своем Telegram -канале.

По его словам, медицинская помощь пострадавшей оказана на месте.

Кроме того, Сальдо добавил, что в Большой Кардашинке вражеский беспилотник ударил по грузовой "Газели".