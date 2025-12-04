Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Индии встретил Белоусова в Дели
17:57 04.12.2025 (обновлено: 19:28 04.12.2025)
Глава Минобороны Индии встретил Белоусова в Дели
Глава Минобороны Индии встретил Белоусова в Дели
Министр обороны Индии Ра‌джнатх Сингх встретил в Дели главу российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
Глава Минобороны Индии встретил Белоусова в Дели

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Индии Ра‌джнатх Сингх встретил в Дели главу российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, сообщили в Минобороны РФ.
Андрей Белоусов в четверг прибыл в Индию, где примет участие в 22-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Дели состоялась церемония официальной встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, прибывшего в Республику Индия в рамках рабочего визита. Главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны Республики Индия Ра‌джнатх Сингх на территории дома офицеров сухопутных войск с участием роты почетного караула и военного оркестра индийских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Перед этим военные делегации двух стран возложили венки к обелиску, посвященному солдатам, погибшим в конфликтах независимой Индии на территории Национального военного мемориала.
