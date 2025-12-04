Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:22 04.12.2025 (обновлено: 16:46 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/belorussija-2059721569.html
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции - РИА Новости, 04.12.2025
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции
Белоруссия и РФ выполнили около 40% мероприятий плана по развитию интеграции на 2024-2026 годы, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:22:00+03:00
2025-12-04T16:46:00+03:00
белоруссия
россия
минск
парламентское собрание союза беларуси и россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20250407/mishustin-2009800390.html
https://ria.ru/20251119/istrebitel-2055892690.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск
Белоруссия, Россия, Минск, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции

Крутой: Белоруссия и РФ выполнили около 40% мероприятий по интеграции

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Белоруссия и РФ выполнили около 40% мероприятий плана по развитию интеграции на 2024-2026 годы, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Ориентиром в нашей работе являются основные направления реализации положений договора в создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На начало декабря… выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%", - сказал Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое проходит в Минске.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россия и Белоруссия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
7 апреля, 14:10
Он добавил, что министерствами экономики двух стран начата работа по разработке плана реализации положений договора на новый трехлетний период, на 2027-2029 годы. Планируется, что акцент в нем будет сделан на такие направления, как промышленная политика, технологический суверенитет, продовольственная безопасность, транспорт, энергетика и туризм.
Крутой также заявил, что торговля между двумя странами продолжает демонстрировать положительную динамику и сохраняет высокие темпы роста, несмотря на продолжающееся санкционное давление Запада на Белоруссию и Россию.
По его данным, за 10 месяцев 2025 года объем торговли товарами вырос на 1,8% и составил 44 миллиарда долларов. При этом торговля услугами выросла на 17%.
"Это 6,5 миллиарда долларов в абсолютных цифрах", - подчеркнул Крутой.
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
19 ноября, 04:13
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала