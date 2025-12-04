ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 120 раз, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, из которых 16 сбиты и подавлены, пострадали водитель и боец "Орлана". По данным главы области, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Волоконовским, Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 35 БПЛА. По Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено четыре снаряда и совершены атаки 11 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены, пострадала женщина, уточнил губернатор.