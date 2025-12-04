Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 04.12.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 120 раз, один человек погиб,...
ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки

ВСУ атаковали 13 округов Белгородской области около 120 раз за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 120 раз, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 боеприпасов и зафиксированы атаки 88 беспилотниками, из них 63 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, коммерческом объекте, объекте инфраструктуры и 10 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 25 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и нанесены удары 23 беспилотников, три из которых подавлены и сбиты. В селе Гора-Подол в результате удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Машина уничтожена огнём. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая баротравму вследствие атаки FPV-дрона на коммерческий объект в городе Грайворон. Лечение пострадавшая проходит амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, из которых 16 сбиты и подавлены, пострадали водитель и боец "Орлана". По данным главы области, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Волоконовским, Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 35 БПЛА. По Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено четыре снаряда и совершены атаки 11 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены, пострадала женщина, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год
