Айсберг А23а уменьшился на 67% и лишился статуса крупнейшего в мире

"За последние три месяца А23а уменьшился на 22% и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера 3071 кв. км, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды", - приводит пресс-служба слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.