Айсберг А23а уменьшился на 67% и лишился статуса крупнейшего в мире
Айсберг А23а уменьшился на 67% и лишился статуса крупнейшего в мире
Айсберг А23а уменьшился на 67% и лишился статуса крупнейшего в мире
04.12.2025
наука
Новости
ru-RU
ААНИИ: айсберг А23а потерял 67% площади и лишился статуса крупнейшего в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Айсберг А23а, за которым ученые наблюдают почти 40 лет, потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15A, сообщили
представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"За последние три месяца А23а уменьшился на 22% и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера 3071 кв. км, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды", - приводит пресс-служба слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.
В институте уточнили, что всё ещё гигантский А23а продолжает дрейфовать по чистой воде в Южном океане в 230 км к северо-западу от острова Южная Георгия.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров.