В Армении задержали архиепископа Хачатряна по делу о сбыте наркотиков - РИА Новости, 04.12.2025
17:51 04.12.2025
В Армении задержали архиепископа Хачатряна по делу о сбыте наркотиков
В Армении задержали архиепископа Хачатряна по делу о сбыте наркотиков
в мире, армения, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении задержали архиепископа Хачатряна по делу о сбыте наркотиков

СК Армении: архиепископ ААЦ Аршак Хачатрян задержан по делу о сбыте наркотиков

© Sputnik / Aram NersesyanАршак Хачатрян
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Aram Nersesyan
Аршак Хачатрян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аршак Хачатрян, являющийся главой канцелярии духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадизина, задержан по делу о сбыте наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
Ранее в четверг адвокат архиепископа Арсен Бабаян сообщил о задержании священника сотрудниками Службы национальной безопасности в здании Следственного комитета страны.
"В рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте зрелищ". Один человек задержан и будет доставлен в суд", - заявила Адвадян, отвечая на вопрос о задержании архиепископа Аршака.
При этом адвокат Арсен Бабаян написал позднее в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), что архиепископа Аршака обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации подбросил наркотики в сумку одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина I.I
На прошлой неделе в армянских проправительственных онлайн-изданиях и Telegram-каналах было опубликовано письмо за подписью группы епископов и архиепископов, в котором католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в стремлении выгородить архиепископа Аршака Хачатряна, подозреваемого в якобы аморальном поведении. Ранее в соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором, как утверждается, он запечатлен вместе с женщиной. В опубликованном письме утверждалось, что проведенная Следственным комитетом Армении экспертиза "подтвердила подлинность видео", а католикос якобы отказался признавать ее результаты.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
