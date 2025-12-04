Пашинян признал, что священникам рекомендовали не упоминать имя католикоса

ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что представители властей рекомендуют священникам не упоминать имя католикоса всех армян Гарегина II во время литургии с участием главы правительства.

Ранее армянские СМИ сообщили, что сотрудники Службы национальной безопасности Армении рекомендовали священнику в Гюмри не упоминать во время литургии 7 декабря с участием Пашиняна имя католикоса всех армян, однако священнослужитель отказался нарушать каноны Армянской церкви.

"Я посещаю те литургии, где не звучит имя (католикоса всех армян - ред.)... Мы просим, чтобы этот факт был учтен", - заявил Пашинян журналистам.

По его словам, эту позицию доносят до священников сотрудники СНБ, знакомые, друзья, его помощники.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему этим занимается Служба национальной безопасности и какую угрозу может представлять упоминание имения католикоса, Пашинян заявил, что глава Армянской церкви - "угроза государственной безопасности Армении".

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.