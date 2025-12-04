https://ria.ru/20251204/armeniya-2059771165.html
Пашинян признал, что священникам рекомендовали не упоминать имя католикоса
в мире
армения
гюмри
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
https://ria.ru/20251203/pashinjan-2059500147.html
https://ria.ru/20251202/aats-2059080442.html
армения
гюмри
В мире, Армения, Гюмри, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что представители властей рекомендуют священникам не упоминать имя католикоса всех армян Гарегина II во время литургии с участием главы правительства.
Ранее армянские СМИ сообщили, что сотрудники Службы национальной безопасности Армении
рекомендовали священнику в Гюмри
не упоминать во время литургии 7 декабря с участием Пашиняна имя католикоса всех армян, однако священнослужитель отказался нарушать каноны Армянской церкви.
"Я посещаю те литургии, где не звучит имя (католикоса всех армян - ред.)... Мы просим, чтобы этот факт был учтен", - заявил Пашинян
журналистам.
По его словам, эту позицию доносят до священников сотрудники СНБ, знакомые, друзья, его помощники.
Отвечая на уточняющий вопрос, почему этим занимается Служба национальной безопасности и какую угрозу может представлять упоминание имения католикоса, Пашинян заявил, что глава Армянской церкви - "угроза государственной безопасности Армении".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью
резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване
арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская