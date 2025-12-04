Рейтинг@Mail.ru
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 04.12.2025 (обновлено: 16:56 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/akort-2059779054.html
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год - РИА Новости, 04.12.2025
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год
Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:43:00+03:00
2025-12-04T16:56:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_d1b25ce70b23bd23cc85e26362b3b5c4.jpg
https://ria.ru/20241227/olive-1991578507.html
https://ria.ru/20241217/1561720124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b68d7a0abd66300305fd4782fc3403fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), новый год, общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новый год, Общество
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год

АКОРТ: салат "Оливье" на этот Новый год обойдется россиянам в 363 рубля

© iStock.com / artisteerОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© iStock.com / artisteer
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата.
Оливье - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее
27 декабря 2024, 03:42
"Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях - 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания", - говорится в сообщении.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля - на 34% дешевле, чем в среднем по стране.
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Три рецепта "Оливье": классический, советский и современный
17 декабря 2024, 13:26
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Новый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала