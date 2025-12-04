В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата.

"Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях - 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания", - говорится в сообщении.

В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата , набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.