https://ria.ru/20251204/akort-2059779054.html
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год - РИА Новости, 04.12.2025
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год
Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:43:00+03:00
2025-12-04T14:43:00+03:00
2025-12-04T16:56:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_d1b25ce70b23bd23cc85e26362b3b5c4.jpg
https://ria.ru/20241227/olive-1991578507.html
https://ria.ru/20241217/1561720124.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b68d7a0abd66300305fd4782fc3403fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), новый год, общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новый год, Общество
В России посчитали стоимость салата оливье на Новый год
АКОРТ: салат "Оливье" на этот Новый год обойдется россиянам в 363 рубля
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минимальная стоимость продуктов для новогоднего салата "Оливье" у крупных российских ритейлеров в 2025 году составит 363 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В минимальный набор продуктов вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез из расчета на четыре порции салата.
"Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях - 363 рубля. При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания", - говорится в сообщении.
В ассоциации указали, что в среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата
, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.
Минимальная стоимость упаковки вареной колбасы весом 300 грамм в торговых сетях составляет 77 рублей, что на 55% ниже средней стоимости этой категории продуктов во всех торговых форматах, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля - на 34% дешевле, чем в среднем по стране.