В Совфеде назвали отказ США от встречи плохим знаком для Зеленского
13:17 03.12.2025
В Совфеде назвали отказ США от встречи плохим знаком для Зеленского
Отказ делегации США встречаться с Владимиром Зеленским после переговоров с руководством России говорит о том, что для главы киевского режима ничего радостного и РИА Новости, 03.12.2025
владимир зеленский, владимир джабаров, стив уиткофф, совет федерации рф
Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Стив Уиткофф, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отказ делегации США встречаться с Владимиром Зеленским после переговоров с руководством России говорит о том, что для главы киевского режима ничего радостного и светлого не будет, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров.
Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, утверждает журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Зеленским.
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
2 декабря, 18:55
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
2 декабря, 18:55
"Я думаю, что господин Зеленский должен прекрасно понимать, раз американская делегация вернулась домой, отказалась ехать в Брюссель, а тем более встречаться с ним, для него ничего радостного и светлого не будет. Мы, собственно, это предполагали", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
По словам политика, позиция Путина чёткая, она не раз высказывалась, и она полностью пользуется доверием народа России.
"И я думаю, что и американцы прекрасно понимают, что при всем уважительном отношении, которое высказывает наш лидер к своему американскому визави, другим лидерам иностранных государств, он свою позицию выработал давно", - отметил парламентарий.
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:43
 
