МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отказ делегации США встречаться с Владимиром Зеленским после переговоров с руководством России говорит о том, что для главы киевского режима ничего радостного и светлого не будет, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров.
Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, утверждает журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве отправятся в одну из европейских стран, где в среду запланирована их встреча с Зеленским.
По словам политика, позиция Путина чёткая, она не раз высказывалась, и она полностью пользуется доверием народа России.
"И я думаю, что и американцы прекрасно понимают, что при всем уважительном отношении, которое высказывает наш лидер к своему американскому визави, другим лидерам иностранных государств, он свою позицию выработал давно", - отметил парламентарий.