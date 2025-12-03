В Совфеде назвали отказ США от встречи плохим знаком для Зеленского

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отказ делегации США встречаться с Владимиром Зеленским после переговоров с руководством России говорит о том, что для главы киевского режима ничего радостного и светлого не будет, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров.