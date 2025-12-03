Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС

«

"В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.