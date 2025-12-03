Рейтинг@Mail.ru
16:30 03.12.2025 (обновлено: 16:31 03.12.2025)
Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС
Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС

Лихачев в Вене обсудил с Гросси вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник в Вене обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
"В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между "Росатомом" и Агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия", - говорится в сообщении.

Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
Специальная военная операция на УкраинеВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
