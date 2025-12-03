На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Четыре специалиста, вошедших в 32-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
По информации пресс-службы, безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники МВД.
"Их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - подчеркнули в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
