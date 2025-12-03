Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 03.12.2025 (обновлено: 08:22 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/zaes-2059415273.html
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.12.2025
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:17:00+03:00
2025-12-03T08:22:00+03:00
в мире
запорожская аэс
магатэ
россия
днепр (река)
рафаэль гросси
энергодар
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89dc514063e4aa26513b471ef47f599.jpg
https://ria.ru/20251202/aes-2059229965.html
россия
днепр (река)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_97e0b78079b0ce415edca83a72e64bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, магатэ, россия, днепр (река), рафаэль гросси, энергодар, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Днепр (река), Рафаэль Гросси, Энергодар, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС провели плановую ротацию наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Четыре специалиста, вошедших в 32-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
По информации пресс-службы, безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники МВД.
"Их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - подчеркнули в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС
2 декабря, 14:58
 
В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссияДнепр (река)Рафаэль ГроссиЭнергодарФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала