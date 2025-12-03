https://ria.ru/20251203/vzryv-2059461961.html
В Павлограде прогремели взрывы
Серия взрывов произошла в среду в Павлограде в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в части области, передает украинское новостное... РИА Новости, 03.12.2025
