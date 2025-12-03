На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Москве выглядел радостнее, чем во время переговоров с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, заметил журналист Financial Times Кристофер Миллер в социальной сети X.
«
"Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается <…> и внимательно слушает", — написал он.
Миллер подчеркнул, что на встрече с украинцами спецпосланник Трампа был угрюм.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Умеров.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.