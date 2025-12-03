Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
11:23 03.12.2025 (обновлено: 11:37 03.12.2025)
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина - РИА Новости, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Москве выглядел радостнее, чем во время переговоров с секретарем... РИА Новости, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина

Журналист Миллер: Уиткофф на встрече с Путиным был радостнее, чем с Умеровым

© AP Photo/Terry Renna, РИА Новости/Кристина КормилицынаСтивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo/Terry Renna, РИА Новости/Кристина Кормилицына
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Москве выглядел радостнее, чем во время переговоров с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, заметил журналист Financial Times Кристофер Миллер в социальной сети X.
«

"Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается <…> и внимательно слушает", — написал он.

Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:06
Миллер подчеркнул, что на встрече с украинцами спецпосланник Трампа был угрюм.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Умеров.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
Вчера, 08:53
 
