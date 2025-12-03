Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Сразу после этого Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, участвовавший во встрече, написал в соцсети X, что переговоры прошли продуктивно.
Переговоры российского лидера с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Он должен был представить Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах в воскресенье во Флориде.
Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.
По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с главой делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого тот отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет находившемуся там Владимиру Зеленскому. отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет находившемуся там Владимиру Зеленскому.
Портал Axios передает, что после переговоров с Путиным спецпосланник и зять Трампа отправятся в одну из европейских стран, где проведут встречу с главой киевского режима.
Уиткофф назвал Москву удивительным городом
2 декабря, 19:52
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.