Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов
00:43 03.12.2025 (обновлено: 00:46 03.12.2025)
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
украина
ирландия
владимир путин
стив уиткофф
владимир зеленский
российский фонд прямых инвестиций
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире, украина, ирландия, владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Сразу после этого Уиткофф прибыл в американское посольство в Москве.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
2 декабря, 22:04
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, участвовавший во встрече, написал в соцсети X, что переговоры прошли продуктивно.
Переговоры российского лидера с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Он должен был представить Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина
2 декабря, 20:37
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах в воскресенье во Флориде.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с главой делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого тот отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет находившемуся там Владимиру Зеленскому. отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет находившемуся там Владимиру Зеленскому.

Портал Axios передает, что после переговоров с Путиным спецпосланник и зять Трампа отправятся в одну из европейских стран, где проведут встречу с главой киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф назвал Москву удивительным городом
2 декабря, 19:52

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу на встречу с Зеленским, сообщает Axios
2 декабря, 17:39
 
Заголовок открываемого материала