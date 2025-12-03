https://ria.ru/20251203/vostok-2059469190.html
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Червоное
Бойцы "Востока" освободили Червоное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2025
Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области