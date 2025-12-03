Группировка "Восток" освободила населенный пункт Червоное

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное", — говорится в сводке.

Кроме того, на этом участке фронта армия уничтожила 235 боевиков, танк, три ББМ, 18 авто, 155-мм немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.