ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военнослужащих и танк в зоне работы группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2025
запорожская область
ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"
