ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 03.12.2025 (обновлено: 12:17 03.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военнослужащих и танк в зоне работы группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
Новости
вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военных и танк в зоне действий "Востока"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военнослужащих и танк в зоне работы группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и склад боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в МО РФ, нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона "Айдар"* ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Подразделения группировки войск Восток освободили Червоное в Запорожской области
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Червоное
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
