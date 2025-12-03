Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье

В министерстве пояснили, что регулярная обработка — мера защиты для благополучных хозяйств. В небольших предприятиях дезинфекцию проводят не реже двух раз в год — весной, после выгона скота на пастбища, и осенью, перед переводом животных на стойловое содержание. Откормочные комплексы обрабатывают после каждой отправки партии на убой. В родильных отделениях обработку выполняют каждый месяц, а на выставках и ярмарках — до открытия и после завершения мероприятий.