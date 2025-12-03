https://ria.ru/20251203/veterinar-2059602881.html
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье - РИА Новости, 03.12.2025
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье
С начала года ветеринары Минсельхоза Подмосковья продезинфицировали более 8,9 тысячи объектов, обработке подверглись помещения содержания сельскохозяйственных... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:11:00+03:00
2025-12-03T19:11:00+03:00
2025-12-03T19:11:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053430358_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_5a2fef890beccecfdc04d5d1d6ccdf2e.jpg
https://ria.ru/20251203/tuberkulez-2059573845.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053430358_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_db4160d99c02a6cd8407831e9a791a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье
Подмосковные ветеринары обработали свыше 8,9 тыс мест содержания животных
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С начала года ветеринары Минсельхоза Подмосковья продезинфицировали более 8,9 тысячи объектов, обработке подверглись помещения содержания сельскохозяйственных животных, фермы, предприятия и прилегающие к ним территории, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Общая площадь обработки превысила 541,6 миллиона квадратных метров.
В министерстве пояснили, что регулярная обработка — мера защиты для благополучных хозяйств. В небольших предприятиях дезинфекцию проводят не реже двух раз в год — весной, после выгона скота на пастбища, и осенью, перед переводом животных на стойловое содержание. Откормочные комплексы обрабатывают после каждой отправки партии на убой. В родильных отделениях обработку выполняют каждый месяц, а на выставках и ярмарках — до открытия и после завершения мероприятий.
При выявлении заболеваний животных проводится вынужденная дезинфекция. Обработку начинают немедленно после обнаружения первых случаев и повторяют при появлении новых очагов. В изоляторах, где содержатся больные животные, помещения обеззараживают ежедневно, с учетом специфики болезни. Основной метод — химический, с использованием безопасных соединений, эффективных против конкретных возбудителей. После каждой обработки специалисты проверяют ее качество.