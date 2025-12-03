Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье
19:11 03.12.2025
Почти 9 тысяч мест содержания животных продезинфицировали в Подмосковье
С начала года ветеринары Минсельхоза Подмосковья продезинфицировали более 8,9 тысячи объектов, обработке подверглись помещения содержания сельскохозяйственных... РИА Новости, 03.12.2025
Новости Подмосковья
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Собака в приюте . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С начала года ветеринары Минсельхоза Подмосковья продезинфицировали более 8,9 тысячи объектов, обработке подверглись помещения содержания сельскохозяйственных животных, фермы, предприятия и прилегающие к ним территории, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Общая площадь обработки превысила 541,6 миллиона квадратных метров.
В министерстве пояснили, что регулярная обработка — мера защиты для благополучных хозяйств. В небольших предприятиях дезинфекцию проводят не реже двух раз в год — весной, после выгона скота на пастбища, и осенью, перед переводом животных на стойловое содержание. Откормочные комплексы обрабатывают после каждой отправки партии на убой. В родильных отделениях обработку выполняют каждый месяц, а на выставках и ярмарках — до открытия и после завершения мероприятий.
При выявлении заболеваний животных проводится вынужденная дезинфекция. Обработку начинают немедленно после обнаружения первых случаев и повторяют при появлении новых очагов. В изоляторах, где содержатся больные животные, помещения обеззараживают ежедневно, с учетом специфики болезни. Основной метод — химический, с использованием безопасных соединений, эффективных против конкретных возбудителей. После каждой обработки специалисты проверяют ее качество.
Корова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ветеринары Подмосковья проверили на туберкулез 1400 коров
Вчера, 17:31
 
