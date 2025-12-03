Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил разговор Путина с представителями США - РИА Новости, 03.12.2025
16:40 03.12.2025
Ушаков оценил разговор Путина с представителями США
Разговор президента России Владимира Путина с представителями США был полезным, контакты будут продолжены, настрой рабочий, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с представителями США был полезным, контакты будут продолжены, настрой рабочий, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Очень полезный разговор. Контакты будут продолжены, тоже очень важно. Настрой рабочий, и американцы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашим целям", - сказал Ушаков журналистам.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Москва получила еще четыре документа от США по Украине, заявил Ушаков
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
