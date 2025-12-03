https://ria.ru/20251203/ushakov-2059559648.html
Ушаков оценил разговор Путина с представителями США
Ушаков оценил разговор Путина с представителями США
Разговор президента России Владимира Путина с представителями США был полезным, контакты будут продолжены, настрой рабочий, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков назвал разговор Путина с делегацией США полезным