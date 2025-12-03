Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя противоречивые заявления Владимира Зеленского по ситуации на фронте, заявил, что разум восторжествует и реальные успехи российских войск способствуют этому.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Комментируя итоги состоявшейся встречи, Ушаков в среду отметил, что ратные подвиги российских солдат способствовали тому, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными. Помощник президента также выразил надежду, что адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано европейцами и украинцами.
"С учетом противоречивых заявлений (Владимира) Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками, я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют", - сказал Ушаков.