Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 03.12.2025
Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте
Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя противоречивые заявления Владимира Зеленского по ситуации на фронте, заявил, что разум восторжествует и реальные РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Ушаков прокомментировал заявления Зеленского по ситуации на фронте

Ушаков: разум восторжествует вопреки заявлениям Зеленского по ситуации на фронте

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя противоречивые заявления Владимира Зеленского по ситуации на фронте, заявил, что разум восторжествует и реальные успехи российских войск способствуют этому.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Комментируя итоги состоявшейся встречи, Ушаков в среду отметил, что ратные подвиги российских солдат способствовали тому, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными. Помощник президента также выразил надежду, что адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано европейцами и украинцами.
"С учетом противоречивых заявлений (Владимира) Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками, я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков отметил положительный характер встречи Путина и Уиткоффа
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
