Ушаков рассказал о неформальной встрече Путина и Моди
Ушаков рассказал о неформальной встрече Путина и Моди
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 4 декабря пройдет тет-а-тет и будет носить закрытый характер,... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
индия
россия
нью-дели
владимир путин
юрий ушаков
нарендра моди
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди
Ушаков рассказал о неформальной встрече Путина и Моди
Ушаков: неформальная встреча Путина и Моди будет носить закрытый характер