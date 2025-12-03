Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025

Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
01:28 03.12.2025
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
Американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поехала в посольство, затем в Вашингтоне лично доложит президенту США Дональду... РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поехала в посольство, затем в Вашингтоне лично доложит президенту США Дональду Трампу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, они отрапортуют Вашингтон. Затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту Трампу о том, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом
