Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
Американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поехала в посольство, затем в Вашингтоне лично доложит президенту США Дональду... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:28:00+03:00
2025-12-03T01:28:00+03:00
2025-12-03T01:28:00+03:00
Вашингтон (штат), Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
