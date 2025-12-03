https://ria.ru/20251203/ushakov-2059388703.html
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
На переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа обсуждались территориальные проблемы, без которых... РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
