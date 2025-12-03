Рейтинг@Mail.ru
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059388703.html
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
На переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа обсуждались территориальные проблемы, без которых... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:23:00+03:00
2025-12-03T01:23:00+03:00
в мире
россия
сша
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_a94a2dec56a85b7e9a4fecd60d1d80c8.jpg
https://ria.ru/20251203/tramp-2059388326.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_a2e2ca02def21d12a0c1b0722b448837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса", - сказал он журналистам.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков
Вчера, 01:22
 
В миреРоссияСШАСтив УиткоффЮрий УшаковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала