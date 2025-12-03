Рейтинг@Mail.ru
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
01:21 03.12.2025
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
На встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа было подчеркнуто, что Москве и Вашингтону нужно проявить реальное... РИА Новости, 03.12.2025
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике

Ушаков: Путин и Уиткофф отметили необходимость сотрудничества в экономике

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа было подчеркнуто, что Москве и Вашингтону нужно проявить реальное стремление к экономическому сотрудничеству, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
