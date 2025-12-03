https://ria.ru/20251203/ushakov-2059388076.html
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике - РИА Новости, 03.12.2025
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
На встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа было подчеркнуто, что Москве и Вашингтону нужно проявить реальное... РИА Новости, 03.12.2025
В мире, Россия, Москва, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
