На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
Все варианты мирного плана США по Украине обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник
2025-12-03T01:19:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
сша
украина
россия
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались все варианты мирного плана США