На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
01:19 03.12.2025
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
Все варианты мирного плана США по Украине обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков

Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались все варианты мирного плана США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Все варианты мирного плана США по Украине обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Был документ, который содержал 27 пунктов - он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и (зятем президента США Джаредом) Кушнером", - сказал Ушаков журналистам.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
