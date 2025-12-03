Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 03.12.2025 (обновлено: 01:37 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059387686.html
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа
Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:17:00+03:00
2025-12-03T01:37:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059387548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, дело миндича
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Дело Миндича
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа

Ушаков: новая встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в урегулировании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Возможность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что качается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств", - сказал Ушаков журналистам.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков
Вчера, 01:14
 
В миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала