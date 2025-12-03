https://ria.ru/20251203/ushakov-2059387548.html
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков
Представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой, в Вашингтон, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:14:00+03:00
2025-12-03T01:14:00+03:00
2025-12-03T03:51:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_6554e5dab8c226cad5e38ce8b7153352.jpg
https://ria.ru/20251203/varianty-2059387369.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_58472304e9a23812d756be0880661cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков
Ушаков: Уиткофф и Кушнер не собираются после переговоров в Москве ехать в Киев