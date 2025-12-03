Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
01:09 03.12.2025
Ушаков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования... РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных путей для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков журналистам.
Заголовок открываемого материала