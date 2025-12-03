Рейтинг@Mail.ru
Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059386990.html
Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле, заявил Ушаков
Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле, заявил Ушаков
Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:08:00+03:00
2025-12-03T01:08:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_a94a2dec56a85b7e9a4fecd60d1d80c8.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059386685.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_a2e2ca02def21d12a0c1b0722b448837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США договорились не разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров", - сказал Ушаков журналистам.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Компромиссного решения по Украине пока найти не удалось, заявил Ушаков
Вчера, 01:07
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала