Путин сообщил о согласии России с частью плана по Украине, заявил Ушаков
01:05 03.12.2025
Путин сообщил о согласии России с частью плана по Украине, заявил Ушаков
Путин сообщил о согласии России с частью плана по Украине, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что РФ с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то...
Путин сообщил о согласии России с частью плана по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Путин сообщил Уиткоффу, что РФ с чем-то согласна в планах США по Украине

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что РФ с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений", - сказал Ушаков журналистам.
