Ушаков рассказал, что Трамп передал Путину привет через представителей - РИА Новости, 03.12.2025
01:04 03.12.2025
Ушаков рассказал, что Трамп передал Путину привет через представителей
Представители президента США Дональда Трампа передали президенту России Владимира Путину привет и наилучшие пожелания, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 03.12.2025
россия, москва, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Москва, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал, что Трамп передал Путину привет через представителей

Ушаков: представители Трампа передали Путину от него наилучшие пожелания

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители президента США Дональда Трампа передали президенту России Владимира Путину привет и наилучшие пожелания, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В Москве состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, она продлилась почти пять часов.
"Весьма подвижный, хороший разговор. Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков
Вчера, 01:03
 
Россия Москва США Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
