Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили перспективы мира на Украине
01:02 03.12.2025 (обновлено: 08:21 03.12.2025)
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили перспективы мира на Украине
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили перспективы мира на Украине
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного... РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили перспективы мира на Украине

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили перспективы урегулирования по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине, сообщил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине", - сказал Ушаков журналистам.
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
 
