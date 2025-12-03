Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025

На встрече в Кремле обсуждали суть плана США по Украине, заявил Ушаков
01:00 03.12.2025
На встрече в Кремле обсуждали суть плана США по Украине, заявил Ушаков
На встрече в Кремле обсуждали суть плана США по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: на встрече Путина с Уиткоффом обсуждалась суть плана США по Украине

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа обсуждалась суть плана США по урегулированию на Украине, а не конкретные предложения, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что положено в эти американские документы", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа
Вчера, 00:59
 
Заголовок открываемого материала