Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:56:00+03:00
2025-12-03T00:56:00+03:00
2025-12-03T08:51:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
россия
сша
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Ушаков: беседа Путина с Уиткоффом и Кушнером была полезной и конструктивной