Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
00:56 03.12.2025 (обновлено: 08:51 03.12.2025)
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", - сказал он журналистам.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Беседа продлилась почти пять часов.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа
