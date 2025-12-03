https://ria.ru/20251203/uljanovsk-2059577966.html
В Ульяновске двух священников отстранили за языческие посты
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Симбирская епархия отстранила от исполнения обязанностей двух священников из Ульяновска, с которыми безуспешно пыталась связаться 16 лет и один из которых публиковал в соцсетях языческие посты, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В пресс-службе Симбирской епархии сообщили агентству, что указанные клирики - отец и сын.
В документах указано, что протоиерей Симбирской епархии не связывался с ней на протяжении 16 лет для возобновления служения, а также трижды проигнорировал вызов к епархиальному архиерею. Священнослужитель утратил каноническую связь с епархией, поэтому ему запретили совершать богослужение до принесения покаяния, говорится в документах.
Аналогичное решение было принято в отношении еще одного клирика - диакона, который является полным тезкой предыдущего священнослужителя. Он также не связывался с епархией 16 лет, заблокировал ее контакты, много лет участвовал в языческих сообществах и размещал материалы языческого характера в соцсетях. Священнику запретили совершать диаконское служение.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Симбирской епархии, указанные священники - отец и сын. Сейчас они вызваны в церковный суд.
"По существующим правилам, им грозит запрещение в священнослужении и извержение из священного сана. Насколько мне известно, дата (заседания в церковном суде - ред.) еще не назначена, но в ближайшее время (состоится - ред.)", - сказала собеседница агентства.