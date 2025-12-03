https://ria.ru/20251203/ukraina-2059648137.html
В 47-й бригаде ВСУ саботируют приказы комбрига
