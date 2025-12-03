Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 03.12.2025
Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине
Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, владимир путин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине

Фидан: Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами по урегулированию конфликта на Украине, у России положительный подход к урегулированию, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"У меня есть надежда (на урегулирование конфликта - ред.). Главное, чтобы переговоры продолжались, нашли середину. Я считаю, что занимающийся сейчас посредничеством Стив Уиткофф может сыграть положительную роль, у него достаточно навыков", - сказал Фидан журналистам в Брюсселе, видео его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
По его словам, Эрдоган продолжает свои дипломатию по Украине.
"Господин президент (Тайип Эрдоган) продолжает контакты с уважаемым господином Путиным, европейскими лидерами. Мы вновь напомнили, что готовы принять переговоры. У России есть положительный подход к урегулированию, думаю, такой же подход покажет Украина. В случае соглашения на бумаге его детали можно обсудить, уточнить. Для этого сторонам надо сесть за переговорный стол. Место лучше Турции нет. В Стамбуле мы три раза провели эти встречи, доказав это", - сказал Фидан.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
