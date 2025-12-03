Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами по урегулированию конфликта на Украине, у России положительный подход к урегулированию, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.