Эрдоган продолжает контакты с Путиным и лидерами ЕС по Украине

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с российским президентом Владимиром Путиным и европейскими лидерами по урегулированию конфликта на Украине, у России положительный подход к урегулированию, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"У меня есть надежда (на урегулирование конфликта - ред.). Главное, чтобы переговоры продолжались, нашли середину. Я считаю, что занимающийся сейчас посредничеством Стив Уиткофф может сыграть положительную роль, у него достаточно навыков", - сказал Фидан журналистам в Брюсселе, видео его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
"Господин президент (Тайип Эрдоган) продолжает контакты с уважаемым господином Путиным, европейскими лидерами. Мы вновь напомнили, что готовы принять переговоры. У России есть положительный подход к урегулированию, думаю, такой же подход покажет Украина. В случае соглашения на бумаге его детали можно обсудить, уточнить. Для этого сторонам надо сесть за переговорный стол. Место лучше Турции нет. В Стамбуле мы три раза провели эти встречи, доказав это", - сказал Фидан.