"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев рассчитывал использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию для попытки заключения перемирия на фронте, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Киев понимает, что там (На фронте. — Прим. Ред.) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф", — пояснил он.
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
По словам эксперта, Владимир Зеленский использует любой информационный фон, чтобы отвлечь украинское общество от встречи в Москве.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.