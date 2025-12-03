Рейтинг@Mail.ru
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 03.12.2025
05:55 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059403392.html
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 03.12.2025
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию
Киев рассчитывал использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию для попытки заключения перемирия на фронте, такое мнение высказал... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, киев, сша, стив уиткофф, олег соскин, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Киев, США, Стив Уиткофф, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию

Соскин: Киев хотел использовать визит Уиткоффа для перемирия на фронте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев рассчитывал использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию для попытки заключения перемирия на фронте, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Киев понимает, что там (На фронте. — Прим. Ред.) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф", — пояснил он.
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
По словам эксперта, Владимир Зеленский использует любой информационный фон, чтобы отвлечь украинское общество от встречи в Москве.
"Зеленский в Ирландии сейчас использует любой информационный импульс, чтобы погасить эффект от встречи Путина и Уиткоффа, не дав тому распространиться", — сказал Соскин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике
Вчера, 01:31
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
Вчера, 01:41
 
В миреРоссияКиевСШАСтив УиткоффОлег СоскинВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
