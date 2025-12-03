Рейтинг@Mail.ru
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
01:41 03.12.2025 (обновлено: 09:58 03.12.2025)
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
Успех встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным зависит от готовности Киева к крупным уступкам в пользу... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Успех встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным зависит от готовности Киева к крупным уступкам в пользу Москвы, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Если действительно будут сделаны крупные уступки россиянам, то прорыв (в решении украинского конфликта. — Прим. ред.) может быть возможен. Хотя у меня есть сомнения", — сказал он.
По словам Ваннера, Украине и ее европейским союзникам стоит учитывать готовность американской стороны заключить соглашение с Россией без участия Европы.
"Президент (США. — Прим. ред.) Трамп оптимистичен и считает, что сможет положить конец войне соглашением, даже если это означает, что это будет сделано полностью без участия Европы", — заявил корреспондент.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
