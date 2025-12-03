Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".
"Сомалийцы обобрали этот штат на миллиарды долларов. Миллиарды долларов в год, и они ничего не привносят. Примерно 88% из них сидят на пособиях, и от них никакой пользы. Я не хочу, чтобы они находились в нашей стране… Мы можем пойти ложным путем, если продолжим запускать в страну отбросы. Ильхан Омар – отбросы. Ее друзья отбросы. Они не работают. Они не стремятся сделать эту страну лучше. Они только жалуются", - заявил Трамп на совещании в Белом доме.
Ранее директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность, и одной из них является Сомали.
