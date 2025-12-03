Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/tramp-2059496694.html
Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами
Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами - РИА Новости, 03.12.2025
Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами
Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами". РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:22:00+03:00
2025-12-03T13:22:00+03:00
сша
дональд трамп
миннесота
в мире
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058670616.html
сша
миннесота
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, миннесота, в мире, вашингтон (штат)
США, Дональд Трамп, Миннесота, В мире, Вашингтон (штат)
Трамп назвал сомалийских иммигрантов отбросами

Трамп назвал сомалийских иммигрантов в Миннесоте отбросами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".
"Сомалийцы обобрали этот штат на миллиарды долларов. Миллиарды долларов в год, и они ничего не привносят. Примерно 88% из них сидят на пособиях, и от них никакой пользы. Я не хочу, чтобы они находились в нашей стране… Мы можем пойти ложным путем, если продолжим запускать в страну отбросы. Ильхан Омар – отбросы. Ее друзья отбросы. Они не работают. Они не стремятся сделать эту страну лучше. Они только жалуются", - заявил Трамп на совещании в Белом доме.
Ранее директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность, и одной из них является Сомали.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп высказался о законе об ограничениях на иммигрантов
30 ноября, 00:58
 
СШАДональд ТрампМиннесотаВ миреВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала