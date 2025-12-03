https://ria.ru/20251203/tramp-2059388326.html
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продуктивно поработал на Ближнем Востоке, сообщил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:22:00+03:00
2025-12-03T01:22:00+03:00
2025-12-03T01:22:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
россия
джаред кушнер
стив уиткофф
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_6554e5dab8c226cad5e38ce8b7153352.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059387959.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_58472304e9a23812d756be0880661cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, юрий ушаков
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков
Ушаков: зять Трампа Кушнер плодотворно поработал на Ближнем Востоке