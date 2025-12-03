Рейтинг@Mail.ru
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
01:22 03.12.2025
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков
в мире, сша, ближний восток, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, юрий ушаков
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
Зять Трампа плодотворно поработал на Ближнем Востоке, отметил Ушаков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продуктивно поработал на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно поработал на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков журналистам, упоминая Кушнера.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На встрече Путина и Уиткоффа обсудили все варианты плана США, заявил Ушаков
