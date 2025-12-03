Темрезов: КЧР заняла 1 место в РФ по объему производства минеральной воды

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика заняла почетное первое место среди субъектов Российской Федерации по объему производства минеральной воды, сообщил глава региона Рашид Темрезов со ссылкой на данные государственной системы маркировки "Честный знак".

"С января по октябрь 2025 года в республике произвели более 558 миллионов литров минеральной воды. Таким образом, Карачаево-Черкесия третий год подряд удерживает звание абсолютного лидера в стране", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что Карачаево-Черкесская Республика лидирует в своем федеральном округе и по производству воды всех типов. За последние 10 месяцев предприятия Карачаево-Черкесии выпустили свыше 797 миллионов литров продукции, что позволило занять второе место по России и первое – в СКФО.

По словам Темрезова, успехи Карачаево-Черкесии напрямую способствуют выполнению задач главы государства по импортозамещению и укреплению позиций российской продукции как на внутренних, так и на внешних рынках.