Ветераны СВО в компании "РТР" займутся разминированием в новых регионах
Специалисты компании "РТР", получившие опыт в ходе спецоперации, займутся гуманитарным разминированием в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
ртр
ростех
общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты компании "РТР", получившие опыт в ходе спецоперации, займутся гуманитарным разминированием в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Компания "РТР" (Российские технологии разминирования), входящая в холдинг "СИБЕР" государственной корпорации "Ростех
", приступает к работе в сфере гуманитарного разминирования объектов и территорий. В ближайшее время она начнет работу на промышленных предприятиях на территории ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая организация создана в 2025 году. Как рассказал генеральный директор холдинга "СИБЕР" Владимир Капыш, её кадровую основу составляют саперы-ветераны специальной военной операции с большим практическим опытом.
"Создание организации по гуманитарному разминированию – ответ на актуальные вызовы времени. Главное преимущество "РТР
", которое невозможно скопировать или быстро воспроизвести, – специалисты. Кадровый костяк новой структуры - ветераны саперного подразделения отряда "БАРС-9", которые обезвреживали мины не на учебных полигонах, а в условиях реальных боевых действий, где цена ошибки – жизнь. Это слаженная команда с большим практическим опытом", – приводит слова Капыша пресс-служба.
Специалисты "РТР" владеют пониманием тактики противника, что позволяет им прогнозировать схемы минирования и находить нестандартные взрывные устройства. Они проходят необходимую подготовку на базе Военно-инженерной академии имени Карбышева и имеют удостоверения специалистов в области гуманитарного разминирования.
Для разминирования специалисты будут применять специализированное оборудование, в том числе новейшие разработки, прошедшие испытания в реальных боевых условиях. В ближайшем будущем "РТР" займется разработкой и внедрением собственных робототехнических комплексов для разминирования, а в перспективе на базе компании планируется создание учебного центра для подготовки специалистов по разминированию высокого класса.