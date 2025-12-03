Ветераны СВО в компании "РТР" займутся разминированием в новых регионах

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты компании "РТР", получившие опыт в ходе спецоперации, займутся гуманитарным разминированием в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Компания "РТР" (Российские технологии разминирования), входящая в холдинг "СИБЕР" государственной корпорации " Ростех ", приступает к работе в сфере гуманитарного разминирования объектов и территорий. В ближайшее время она начнет работу на промышленных предприятиях на территории ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая организация создана в 2025 году. Как рассказал генеральный директор холдинга "СИБЕР" Владимир Капыш, её кадровую основу составляют саперы-ветераны специальной военной операции с большим практическим опытом.

"Создание организации по гуманитарному разминированию – ответ на актуальные вызовы времени. Главное преимущество " РТР ", которое невозможно скопировать или быстро воспроизвести, – специалисты. Кадровый костяк новой структуры - ветераны саперного подразделения отряда "БАРС-9", которые обезвреживали мины не на учебных полигонах, а в условиях реальных боевых действий, где цена ошибки – жизнь. Это слаженная команда с большим практическим опытом", – приводит слова Капыша пресс-служба.

Специалисты "РТР" владеют пониманием тактики противника, что позволяет им прогнозировать схемы минирования и находить нестандартные взрывные устройства. Они проходят необходимую подготовку на базе Военно-инженерной академии имени Карбышева и имеют удостоверения специалистов в области гуманитарного разминирования.