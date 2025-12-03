Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.12.2025 (обновлено: 12:15 03.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 03.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
димитров
доброполье (город)
россия
димитров
доброполье (город)
россия, вооруженные силы украины, димитров, доброполье (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Димитров, Доброполье (город)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 430 военных в зоне группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов*" и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Димитров, Родинское, Доброполье, Светлое, Водянское, Торецкое, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* признан в РФ террористической организацией
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Вчера, 10:43
