Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 430 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны РФ